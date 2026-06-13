Най-силният глас в света с невероятен факт за родопската песен
Човешкият глас може да може да промени и може да направи онова попълване, което всъщност липсва на енергийно ниво
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Човешкият глас може да може да промени и може да направи онова попълване, което всъщност липсва на енергийно ниво
Смиляна Захариева ударила журито на световната класация в земята, след като уредът отчел 113,8 децибела на 2,5 метра разстояние