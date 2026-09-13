Поредната лудост. Кога пак сменяме часа
Засега няма шанс тази ситуация да бъде променена
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Засега няма шанс тази ситуация да бъде променена
Хората може да се объркат с уикендите
Финансовото състояние от 7 години се влошава, каза д-р Димитър Петров
Ще отпаднат юристконсултските възнаграждения при събиране на борчове от топлофикации При санирането на блокове по Националната програма за енергийна...