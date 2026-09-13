Заблуда или избор? Пингвин разтърси интернет с това, което направи
Видеото е заснето още през 2007 г. и е част от документалния филм Encounters at the End of the World на Вернер Херцог
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Видеото е заснето още през 2007 г. и е част от документалния филм Encounters at the End of the World на Вернер Херцог
Ето ги и четирите знака
Ето ги и четирите знака
Нека Бог да благослови делото ни, защото то е за доброто на България и целия български народ, каза лидерът на ВОЛЯ
Въпросът не е в министерските кресла, а как ще постигнем промяната, каза топ финансистът
София. Президентът Росен Плевнелиев награди с висши държавни отличия пожарникари и доброволци за отговорност по време на наводненията тази година. 20...
Робърт Шримсли, "Файненшъл таймс" Je ne suis pas Charlie. Аз не съм Шарли, не ми достига смелост.По целия свят и, разбира се, в Тиутър хората изразяв...