Обсъждат промените в Закона за семейните помощи
Варна. През следващата седмица ще бъдат обявени за обществено обсъждане промени в Закона за семейните помощи за деца. Това обяви във Варна вицепремиер...
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Варна. През следващата седмица ще бъдат обявени за обществено обсъждане промени в Закона за семейните помощи за деца. Това обяви във Варна вицепремиер...