Изхвърлиха отбор от Шампионската лига заради Covid-19
Слован Братислава отнесе тежката санкция заради заразени
Следете всички новини, анализи и коментари за Слован. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Слован Братислава отнесе тежката санкция заради заразени
Шампионите завършиха 1:1 със Слован
Футболист номер три на страната остава в клуба
Българският тим отпадна след дузпи
Страхотна изненада за феновете подготвя "Лудогорец", информират от клуба на официалната си страница. За предпоследната контрола срещу "Слован" (Братис...
ЦСКА надигра с 3:2 Слован (Либерец) в шестата си контрола на турска земя. Чехите, които до този момент нямаха загуба в седемте си предсезонни проверки...
Словаци и чехи се млатиха на мач в Братислава. Агитките на "Слован" и "Спарта" Пр прекъснаха в 42-ата мин мача между двата отбора от Лига Европа, спеч...