Над тон слонова кост бе унищожена в Ню Йорк
Над тон слонова кост бе унищожена на площад Таймс Скуеър в Ню Йорк. Публичната акция бе организирана с цел назидание на световната търговия със забран...
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Над тон слонова кост бе унищожена на площад Таймс Скуеър в Ню Йорк. Публичната акция бе организирана с цел назидание на световната търговия със забран...
Властите в Сингапур заловиха най-голямата нелегална пратка със слонова кост и други части от екзотични животни за последното десетилетие. Пратката е б...
Сингапур. Сингапурските митнически власти са заловили 1 тон слонова кост, пренасян от Африка за друга азиатска държава, съобщава АФП. Незаконният тов...
Колорадо. Властите в американския щат Колорадо унищожиха 6 тона слонова кост, оценена на милиарди долари. С действията си властите обясниха, че искат...
Хараре. От средата на септември до сега бракониери в Зимбабве са изтровили 100 слона, заради слоновата кост, съобщиха властите в страната. Животните в...