Възстановяват рухнал от пороите мост
Проектът за възстановяване на рухналия от пороите през март мост за мъглижкото с. Сливито, на стойност 190 000 лв., вече е одобрен от междуведомствена...
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Проектът за възстановяване на рухналия от пороите през март мост за мъглижкото с. Сливито, на стойност 190 000 лв., вече е одобрен от междуведомствена...
Стара Загора. Обилните валежи в последните дни и в Старозагорско са отнесли голяма част от моста на четвъртокласния път между Мъглиж и планинското сел...