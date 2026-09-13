Културовед Гъмов изнесе лекция за ракията
Главният изпълнителен директор на "Вини" АД Пламен Ангелов и Станимир Гъмов
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Главният изпълнителен директор на "Вини" АД Пламен Ангелов и Станимир Гъмов
"Сливенска перла" е най-качествената ракия според почитателите на типичната българска напитка. Бутилките, произведени от "Вини" АД, бяха отличени сред...
Ракията от лимитирана серия възражда рецепта, забравена от 27 години