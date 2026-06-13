Медици с мирен протест срещу сливането на диспансери
С нарочна декларация работещите в Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград изразиха несъгласието си с предв...
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С нарочна декларация работещите в Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград изразиха несъгласието си с предв...