Евродепутатите дискутират темата за коронавируса в Страсбург
Европейските депутати ще обсъдят с Европейския съвет и Еврокомисията приоритетите за следващия дългосрочен бюджет на Съюза преди срещата на върха
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Европейските депутати ще обсъдят с Европейския съвет и Еврокомисията приоритетите за следващия дългосрочен бюджет на Съюза преди срещата на върха