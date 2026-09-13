Месец до последното шоу на Slayer у нас
Метъл величията са на прощално турне
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Метъл величията са на прощално турне
Тази вечер е дългоочакваният концерт на метъл легендите Slayer и Anthrax. Любимците на поколения метъл фенове ще забият в Зимния дворец на спорта в Со...
Метъл титаните Slayer и Anthrax ще изнесат уникално шоу у нас на 31 май в Зимния дворец на спорта. Slayer и Anthrax са любимци на няколко поколения ф...
Легендарните "Slayer" представиха ново парче, година след последното - "Implode". Феновете на траш метъл бандата вече могат да чуят - "When the Stilln...
София. Дейв Ломбардо - легендарният барабанист на Slayer пристига на 24 ноември 2014 в София, информира Z-Rock. Целта на визитата на музиканта, свир...
Лос Анжелис. Slayer представи първо ново парче от пет години насам. Новата песен на легендарната банда се казва "Implode". Премиерата се случи по врем...
Лос Анджелес. Китаристът и съосновател на група "Слейър" Джеф Ханеман почина на 49-годишна възраст. Легендарният музикант си отиде в болница близо до...