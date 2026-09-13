Проф. д-р Димитър Стойков откри пенсионерския клуб в Славяново

Благодарение на проф. д-р Димитър Стойков и със съдействието на Кирил Ненов, днес ние вече имаме своя клуб. Досега се скитахме немили недраги. Събира...