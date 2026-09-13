Всичко за Славка Калчева

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Откриха събора „Мараш пее”

Откриха събора „Мараш пее”

Ямбол. Певицата Славка Калчева пя при откриването на народния събор „Мараш пее". Съборът бе открит в събота вечерта от кмета на град Стралджа Митко А...

19 май | 12:23
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