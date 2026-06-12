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Славин с ново гадже

Славин с ново гадже

Славин, който спечели третия сезон на "X Factor" вече не заспива сам. Освен че кариерата му върви добре, го сполетя и друго щастие - певецът признава,...

19 юли | 6:30
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