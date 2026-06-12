Славин открива големия концерт на "Фондацията" във Варна
На 11 декември победителят от третия сезон на X Factor Славин Славчев ще открие първия голям концерт на "Фондацията" във Варна, където е роден и самия...
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На 11 декември победителят от третия сезон на X Factor Славин Славчев ще открие първия голям концерт на "Фондацията" във Варна, където е роден и самия...
Славин, който спечели третия сезон на "X Factor" вече не заспива сам. Освен че кариерата му върви добре, го сполетя и друго щастие - певецът признава,...
Джеймс Артър също идва за финала на шоуто в понеделник Финалът на третия "X фактор" в понеделник ще бъде на световно ниво. Джо Лин Търнър, американск...