Поредно признание за НДФ „13 века България“
ЮНЕСКО потвърди отношенията си с организацията до 2027 година
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ЮНЕСКО потвърди отношенията си с организацията до 2027 година
Бестселър в Ню Йорк стигна до България век по-късно, Нацинален културен фондя дарява на училища и читалища
София. Слава Иванова е назначена за директор на новия Съвременен музеен център в кв. "500" в София до обявяване на конкурс за поста. Това стана със за...