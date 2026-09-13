Всичко за Skype

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"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...

05 март | 18:05
0 коментара
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Skype проработи

Skype проработи

Програма за чат и разговори Skype отново работи за всичките си потребители. В понеделник платформата претърпя срив като голяма част от потребителите в...

22 септември | 8:51
0 коментара
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От Скайп се извиниха за срива

От Скайп се извиниха за срива

"Работим усилено, за поправим проблема, заради който някои потребители не могат да се регистрират и да използват Скайп. Извиняваме се за всички неудоб...

21 септември | 17:05
0 коментара
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Skype спря да работи

Skype спря да работи

Програма за чат и разговори Skype спря да работи в понеделник сутрин в световен мащаб. Стотици потребители в социалните мрежи Facebook и Twitter съоб...

21 септември | 11:43
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Skype вече и в браузъра

Skype вече и в браузъра

Skype отвори своя уеб базиран клиент за целия свят, след като стартира в САЩ и Великобритания по-рано този месец. Бета версията на Skype for Web вече...

16 юни | 19:55
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