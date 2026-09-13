Една легенда си отиде! Какво става с данните ни в Skype?
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Защо приложението загуби актуалността си
Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...
Програма за чат и разговори Skype отново работи за всичките си потребители. В понеделник платформата претърпя срив като голяма част от потребителите в...
"Работим усилено, за поправим проблема, заради който някои потребители не могат да се регистрират и да използват Скайп. Извиняваме се за всички неудоб...
Програма за чат и разговори Skype спря да работи в понеделник сутрин в световен мащаб. Стотици потребители в социалните мрежи Facebook и Twitter съоб...
Skype отвори своя уеб базиран клиент за целия свят, след като стартира в САЩ и Великобритания по-рано този месец. Бета версията на Skype for Web вече...
Редмънд. След хакерската атака срещу акаунтите на Skype в социалните мрежи Twitter и Facebook няма откраднати потребителски данни, увериха от компания...
Люксембург. Европейският съд в Люксембург одобри сключената преди повече от 2 години сделка между Microsoft и Skype и я определи за правомерна. Според...
Люксембург. Комисията за защита на данните на Люксембург смята да разследва Skype заради опасения за участието на компанията в подслушванията, провежд...
На 29 август Skype навършва десет години от създаването си. Към момента софтуерът за чат, VOIP телефония и видеовръзка има над 660 млн. потребители п...
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