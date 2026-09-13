Момчето от Севлиево, което извая Леонардо в Рим
Маркиза се отказа от титлата си заради българския скулртор
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Маркиза се отказа от титлата си заради българския скулртор
Осем световни майстори от Холандия, Финландия, Литва, Латвия, Русия, Украйна и България участваха в петото издание на ледения фест
“. В него участват скулптори от 7 държави - България, Холандия, Литва, Латвия, Финландия, Украйна и Русия
Банско е домакин на младежки скулптурен симпозиум. Между 4 и 14 юли в курортния град се провежда събитието, което е своеобразна надпревара по дървопла...
Ръководството на козлодуйския фенклуб на ЦСКА „Червена чета „Радецки" възложи на двама скулптори да изработят и представят реални макети от глина на с...
Артисти, политици и журналисти похвалиха голите жени на Вежди Рашидов. Големият художник подреди в столичната галерия "Арте" прекрасни акварели, посве...