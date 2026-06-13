Речните нива на Мизия и Скът под контрол
Мизия си отдъхва след започналото покачване на река Скът, съобщи заместник-кметът Николай Нековски. Реката се успокоява, а с нея – и ние, каза той. Въ...
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Мизия си отдъхва след започналото покачване на река Скът, съобщи заместник-кметът Николай Нековски. Реката се успокоява, а с нея – и ние, каза той. Въ...
Валежите и топенето на снега хвърлиха в паника Мизия. Хората от пострадалия жестоко град излязоха на улиците. Местни разказаха пред "Конкурент", че ни...