Части от Кърджали и Момчилград без вода заради скъсан водопровод
Кърджали. В късния следобед "Водоснабдяване и канализация" в Кърджали съобщи, че поради тежка авария – скъсан магистрален водопровод в коритото на ре...
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Кърджали. В късния следобед "Водоснабдяване и канализация" в Кърджали съобщи, че поради тежка авария – скъсан магистрален водопровод в коритото на ре...