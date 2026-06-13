„Петък с Yettel“ вече е с нови седмични оферти и томбола с награди
Освен големите петъчни отстъпки, потребителите могат да открият изгодни седмични предложения и да се включат в томбола с полезни уреди за дома
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Освен големите петъчни отстъпки, потребителите могат да открият изгодни седмични предложения и да се включат в томбола с полезни уреди за дома