От август: Със 140 км/ч по "Тракия" и "Хемус"
Проблемните участъци от двете магистрали 20 години се поддържат с кърпене на дупки Със 140 км в час ще се движим по старите участъци на магистралите...
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Проблемните участъци от двете магистрали 20 години се поддържат с кърпене на дупки Със 140 км в час ще се движим по старите участъци на магистралите...