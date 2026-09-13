Мъж скочи от 9-ия етаж на пловдивска болница
58-годишният мъж бил психически лабилен след тежка диагноза
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58-годишният мъж бил психически лабилен след тежка диагноза
На островите слагат още 20 евроцента отгоре за литър
Добрич. 74-годишен мъж е настанен в реанимацията на добричката болница, след като е скочил от жилището си, научи "Стандарт". Лекари заявиха, че мъжът...