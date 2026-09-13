Полицаи разкриха незаконна кланица
Полицаи от Сливен разкриха незаконна кланица в местното село Скобелево. В хода на проверката е открита хладилна камера, намираща се в имота на 32-годи...
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Полицаи от Сливен разкриха незаконна кланица в местното село Скобелево. В хода на проверката е открита хладилна камера, намираща се в имота на 32-годи...
Тамер Халил със своята творба
Хасково. Спор между баща и син в димитровградското село Скобелево завърши с кръв. Таткото бере душа в Димитровградската болница след нападение в гръб...