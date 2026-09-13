Философ и ски-бегачка спечелиха 100 км ултрамаратон
Учител по философия и бивша националка по ски-бягане триумфираха в 100-киломровото бягане от ултрамаратона в Обиколката на Витоша. Ивайло Атанасов про...
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Учител по философия и бивша националка по ски-бягане триумфираха в 100-киломровото бягане от ултрамаратона в Обиколката на Витоша. Ивайло Атанасов про...
Ски-бегачите на Сапарева баня и Самоков спечелиха всички титли в ски-бягането на завършилия днес в местността Картала над Благоевград ІІІ олимпийски...
Белмекен. Андрей Гридин ("Александър Логистик") спечели първа титла от летните издания на държавния шампионат по ски бягане в Белмекен. В интервалния...
Белмекен. Националът Веселин Цинзов ("Александър Логистикс") спечели титлата на 10 км от Държавното лятно първенство по ски бягане, което се провежда...