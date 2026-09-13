Опасно поведение на пътя край Варна
Мъж легнал върху скейтборд се движи между колите
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Мъж легнал върху скейтборд се движи между колите
15 000 долара трябва да платите, за да станете горд собственик на най-скъпия скейтборд в света. Той е изцяло позлатен до най-малкия детайл. В комплект...
Екстремните спортове също могат да бъдат луксозно изживяване. Особено когато под краката ви се намира скейтборд, изработен от чисто злато. Цената на л...