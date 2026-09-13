Всичко за Скейтборд

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$15 000 за златен скейтборд

$15 000 за златен скейтборд

15 000 долара трябва да платите, за да станете горд собственик на най-скъпия скейтборд в света. Той е изцяло позлатен до най-малкия детайл. В комплект...

14 януари | 18:55
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$15 000 за златен скейтборд

$15 000 за златен скейтборд

Екстремните спортове също могат да бъдат луксозно изживяване. Особено когато под краката ви се намира скейтборд, изработен от чисто злато. Цената на л...

06 май | 17:27
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