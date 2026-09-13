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Мирен тон на 155-ия протест

Мирен тон на 155-ия протест

София. Петъчния 155-ти антиправителствен протест протече изцяло в мирен тон. Десетките, събрали се хора в центъра на столицата, за пореден път скандир...

15 ноември | 21:15
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