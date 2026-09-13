Безредици в парламента прекратиха днешното заседание
Управляващи и опозиция отново се скараха за представянето на България в надпреварата за ООН. Скандирания и безредици в пленарната зала на Народното съ...
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Управляващи и опозиция отново се скараха за представянето на България в надпреварата за ООН. Скандирания и безредици в пленарната зала на Народното съ...
София. Петъчния 155-ти антиправителствен протест протече изцяло в мирен тон. Десетките, събрали се хора в центъра на столицата, за пореден път скандир...
София. Протестът на гражданите, искащи оставка на кабинета "Орешарски", навлязоха в 130-ия ден. Днес демонстрантите бяха сравнително малко, под 100 ду...
София. Десетки протестиращи срещу правителството се събраха за пореден 72-ри ден пред сградата на Министерски съвет. Шествието се предвожда от майки...
София. Опашка за кафе пред парламента. И тази сутрин множество граждани са се събрали около паметника на Цар Освободител, за да покажат неодобрението...