Райков: Има разминаване на институциите за Костинброд
София. "Има разминаване между институциите по повод изтеклите към медиите анонимни твърдения, че акцията в Костинброд е политическа поръчка към Прокур...
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София. "Има разминаване между институциите по повод изтеклите към медиите анонимни твърдения, че акцията в Костинброд е политическа поръчка към Прокур...
София. „Не познавам собственика на печатницата. Не съм ходил в Костинброд и той не е идвал в Министерски съвет". Това каза главният секретар на Минист...
София. Откритите 350 000 бюлетини в печатница в Костинброд, които не влизат в бройката за вота днес, не са макулатура (т.нар. технически брак). Това к...
И от документите, и от прокурорските снимки се вижда, че е брак , казва Бончев
„Зелените" искат оттеглянето на ПП ГЕРБ от ръководствата на избирателните комисии. Това пише в писмо на партията до медиите, след скандала с отпечатан...