"Сивите вълци" участвали в свалянето на еърбъса
Турската националистическа организация "Сивите вълци" може да е подготвила терористичния акт на борда на руския Еърбъс А321, който се разби над Синай...
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Турската националистическа организация "Сивите вълци" може да е подготвила терористичния акт на борда на руския Еърбъс А321, който се разби над Синай...
Президентът отказа политическо убежище на Левент Темиз, сочен за член на Сивите вълци
Анкара. Лидер на турската терористична организация „Сивите вълци" е бил задържан при опит да премине българската граница с фалшива лична карта, съо...