Дерменджиев с една изненада в националния
Сисиньо от Лудогорец е в групата за мачовете от Лигата на нациите през септември
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Сисиньо от Лудогорец е в групата за мачовете от Лигата на нациите през септември
Сисиньо може да играе и за националния ни тим
Новото попълнение на "Лудогорец" Сисиньо донесе доста главоболие на президента на "Сантос" Модесто Рома Жуниор. Той продължава да мълчи и да твърди, ч...
Новото попълнение на "Лудогорец" Сисиньо си пожела да постигне кариерата на предшественика си в тима Жуниор Кайсара. Последният си уреди трансфер в "...