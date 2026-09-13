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Сирийче се удави край Гърция

Сирийче се удави край Гърция

Двегодишно момченце от Сирия стана първата жертва за новата година на бежанската вълна от страната. Малкият Халил и още 39 мигранти плавали в претовар...

03 януари | 20:50
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