Сирийче се удави край Гърция
Двегодишно момченце от Сирия стана първата жертва за новата година на бежанската вълна от страната. Малкият Халил и още 39 мигранти плавали в претовар...
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Двегодишно момченце от Сирия стана първата жертва за новата година на бежанската вълна от страната. Малкият Халил и още 39 мигранти плавали в претовар...
Стрептококова инфекция е убила 4-годишното сирийче от бежанския лагер в Харманли. Това показват микробиологичните изследвания. Детето почина в 21 часа...
69-годишният дядо гледа дини, сестра му върти кръчма
Хасково. Бебе на бежанка от Сирия проплака малко тази сутрин в родилното отделение на Хасковската болница. Майката на новороденото 21-годишната Хал...