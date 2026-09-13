"Питайте Сирака"! 140 години от рождението на Сирак Скитник
Войнът с орден за храброст, драматургът, художникът и създателят на радиото, е една от най-ярките фигури на България, която остави трайни завети за п...
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Войнът с орден за храброст, драматургът, художникът и създателят на радиото, е една от най-ярките фигури на България, която остави трайни завети за п...
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в церемонията по връчването на традиционните годишни награди "Сирак Скитник" за 2018 г......
Пощенски плик с надпис "Сирак Скитник - първи ръководител на радио София" и марка с неговия образ ще бъде валидиран в Сливен. Проявата е насрочена за...
Катрин Селие, съпругата на швейцарския етнолог, музикант и продуцент Марсел Селие, днес прие наградата "Сирак Скитник" на тържествена церемония в БНР....
Любимото на феновете предаване, което стана на 50, бе в центъра на купона за ЧРД на радиото
Под патронажа на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов