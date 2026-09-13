Помагат на сираче за данък на къща
Останалият кръгъл сирак на 11 години Антон от Перник ще плати данъците за наследствен имот с общински пари. Момченцето е дете на починалата внезапно п...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сираче. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Останалият кръгъл сирак на 11 години Антон от Перник ще плати данъците за наследствен имот с общински пари. Момченцето е дете на починалата внезапно п...
Русе. Огромна трагедия споходи близките на 30-годишната Александра, която стана жертва на урагана през уикенда. Младата жена оставя първокласник кръгл...
Момченцето е здраво, те ни предложиха рушвет, контрират от дома Скандал за осиновяване с мирис на 15 000 евро разбуни социалните мрежи. За случая раз...
От НОИ вдигат ръце, пращат 9-годишното момиче при президента