Кърджали иска над половин милион лева за спиране на свлачището в Сипей
Кърджали. Община Кърджали изпрати писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с искане да се отпуснат...
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Кърджали. Община Кърджали изпрати писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с искане да се отпуснат...