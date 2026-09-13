Деца влизат на разпит в стара ясла във Враца
„Синя стая" за разпит на деца, които са жертва или свидетели на престъпление, ще бъде разкрита във Враца. Специализираното помещение ще се намира в б...
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„Синя стая" за разпит на деца, които са жертва или свидетели на престъпление, ще бъде разкрита във Враца. Специализираното помещение ще се намира в б...
Сливен. 14-годишно дете бе изслушано в сливенската синя стая. Това се оказа първото изслушване след нейното създаване, съобщи Дилян Стойков, началник...
Сливен. Президентът Росен Плевнелиев откре 14-та у нас "синя стая", в която по щадящ начин могат да бъдат изслушвани деца, жертви или свидетели на нас...
Само психолог влиза при детето, следователи и съдии са зад стъклото
Благоевград. „Синя стая" в Благоевград ще помага на деца, станали жертви на насилие. Специализираното помещение вече е обособено, като ремонтът е стру...