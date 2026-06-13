Улесняват вноса на чужди специалисти
Издаването на синя карта ще става до 3 месеца Издаването на синя карта за работа и пребиваване у нас на висококвалифицирани специалисти от страни изв...
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Издаването на синя карта ще става до 3 месеца Издаването на синя карта за работа и пребиваване у нас на висококвалифицирани специалисти от страни изв...