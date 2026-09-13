Рай за всички софиянци. Без синя и зелена зона покрай Освобождението
Градският транспорт с празнично разписание
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Градският транспорт с празнично разписание
Синя и Зелена зона в събота ще работят до 18 ч.
От Центъра за градска мобилност обявиха кога няма да работят синя и зелена зона
Услугата е официално активна от днес и вече има над 1000 потребители
Понеделник, 25 май 2020, е почивен ден, напомниха от Центъра за градска мобилност
Картите за градския транспорт на хора с увреждания, които изтичат до 29 март, автоматично ще бъдат удължени
София. Само седмица след като една от скулптурите на футболисти пред Националния стадион „Васил Левски" в столицата получи червен екип, днес футболист...