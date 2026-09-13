Хванаха 24-годишен за производство на дрога
Полицията в Сливен направи удар. Ченгетата успяха да задържат 24-годишен мъж докато произвежда синтетична дрога в напълно изградена лаборатория. Опера...
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Полицията в Сливен направи удар. Ченгетата успяха да задържат 24-годишен мъж докато произвежда синтетична дрога в напълно изградена лаборатория. Опера...
Сливенските полицаи разбиха лаборатория за производство на синтетична дрога. Задържан е 30-годишният Христо Н., който вече е осъждан за наркотици, каз...
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Сливен. Удариха лаборатория за синтетична дрога в Сливен. Зад решетките е задържан 38-годишният тартор на престъпната група, от Сливен, който се заним...