Росен Даскалов: Блъснахме се заедно със сина на Шумахер
Бременната ми жена искаше да нахлуе на пистата, разкри пилотът Наскоро родният пилот Росен Даскалов претърпя тежка катастрофа в старт от европейските...
Следете всички новини, анализи и коментари за Sin R1 Gt4. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бременната ми жена искаше да нахлуе на пистата, разкри пилотът Наскоро родният пилот Росен Даскалов претърпя тежка катастрофа в старт от европейските...