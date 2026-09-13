Всичко за Симоне Колио

Следете всички новини, анализи и коментари за Симоне Колио. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Култура
Мъжът на Ивет гори за 27 месеца

Мъжът на Ивет гори за 27 месеца

Италианският олимпийски съюз е на път да прати в пенсия Симоне Колио. Съпругът на Ивет Лалова, както и двата негови съотборници от щафетата на "Скуадр...

29 ноември | 21:20
0 коментара
43727