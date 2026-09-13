Ивет и Симоне отлетяха за Чили
Най-успешната ни спринтьорка Ивет Лалова-Колио и нейния съпруг Симоне промениха в движение плановете си за прибиране в Италия. Семейството реши от Рио...
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Най-успешната ни спринтьорка Ивет Лалова-Колио и нейния съпруг Симоне промениха в движение плановете си за прибиране в Италия. Семейството реши от Рио...
Италианският олимпийски съюз е на път да прати в пенсия Симоне Колио. Съпругът на Ивет Лалова, както и двата негови съотборници от щафетата на "Скуадр...
Лалова ще празнува сватбата си в уникално абатство в Италия, бивша резиденция на кардинал