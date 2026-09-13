Гимнастичка номер 1 изуми света
Байлс даде странна подкрепа на съпруга си
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Байлс даде странна подкрепа на съпруга си
Златното момиче разказа живота си във филм на "Нетфликс"
Някои се раждат със златна лъжичка в устата, а други тръгват от нулата и сами си извоюват не един, а тридесет златни медала. Симон Байлс е ср...
Неприятен инцидент сполетя световната шампионка по спортна гимнастика в многобоя Симон Байлс. 17-годишната американка защити титлата си на шампионата...