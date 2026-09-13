Пожарната приватизация роди голямата корупция
"Зад всяка неуспяла реформа стоеше организирано усилие за провалянето й. Бремето на реформите падна върху няколко правителства и отделни министри, кат...
Следете всички новини, анализи и коментари за Симеон Дянков Книга. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Зад всяка неуспяла реформа стоеше организирано усилие за провалянето й. Бремето на реформите падна върху няколко правителства и отделни министри, кат...
Горяха мое чучело на площада и ме пращаха в САЩ, но не се огънах СИМЕОН ДЯНКОВ Политическият и икономическият елит в България до голяма степен си ос...
Книгата на Симеон Дянков и Андерс Аслунд „След Стената. Преходът в Източна Европа" излиза в България. И откъси от нея ще може да прочетете в следващит...