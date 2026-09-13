Хамилтън спечели със спукана гума
Успехът е 87-и за британеца, Верстапен е втори, а Люклер трети
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Успехът е 87-и за британеца, Верстапен е втори, а Люклер трети
Британецът с рекорден шести успех на Острова
Лондон. Люис Хамилтън записа най-бързо време в квалификацията на „Силвърстоун". Това е втора победа на пилота на "Мерцедес" в квалификацията в домашно...