Веско Топалов поема българския шах
Силвио Данаилов обвини ФИДЕ, в лицето на Кирсан Илюмжинов, плаща на свои хора, за да свалят президентите на опозиционно настроените национални федерац...
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Силвио Данаилов обвини ФИДЕ, в лицето на Кирсан Илюмжинов, плаща на свои хора, за да свалят президентите на опозиционно настроените национални федерац...
Скандалният Владимир Крамник и до ден днешен мисли за драматичния си сблъсък с Веселин Топалов за световната корона преди близо десет години в Елиста....
Вече ще имам повече време за българския шах и ТопаловИскам венец в кариерата на Веско да бъде мач за титлата с Карлсен, сподели Данаилов Силвио Данаи...
"Банкя палас" отново дом на древната игра Шахът да влезе в училищата, но с централизирано управление от държавата. Около тази идея се обединиха спорт...
Силвио Данаилов не успя да се пребори за нов мандат като президент на Европейския шахматен съюз (ЕШС). Той отстъпи шефския пост на грузинеца Зураб Азм...
Настоящият президент и кандидат за втори мандат на Европейския шахматен съюз Силвио Данаилов е амбициран да направи Зала на шахматната слава. Тя първо...
Москва. "Още не съм взел решение дали ще се кандидатирам за президентския пост на световната шахматна федерация (ФИДЕ) догодина", съобщи в интервю за...