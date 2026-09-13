Божествената искра. Най-голямата мистерия на Микеланджело
Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
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Защо празнината между пръстите на Бог и Адам продължава да вълнува света
Ритуалът се извършва веднъж годишно в Сикстинската капела
Дейв Евънс (The Edge) се превърна в първата рок звезда, която е имала възможността да пее в Сикстинската капела във Ватикана. Китаристът на "Ю ту" изп...