Siemens отново сред най-добрите работодатели в света
• Компанията е №1 в сферата Engineering & Manufacturing в годишната класация на сп. „Форбс“ The World’s Best Employers
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• Компанията е №1 в сферата Engineering & Manufacturing в годишната класация на сп. „Форбс“ The World’s Best Employers
95% от мощностите за комбинирано производство у нас са на възраст от 20 до 36 години Нужни са мерки по цялата верига на производство, доставка и по...
По предложение на премиера срещите му с работодателите ще са всеки месец Само за година в Конфедерацията бяха приети 251 нови членове, казва д-р инж....
17 компании се борят за златните отличия на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, които ще бъдат връчени на 29 април. Н...
Мюнхен. Siemens ще съкрати 15 000 работни места през следващата година, една трета от които в Германия, като част от програма за намаляване на разходи...
Бразилия. Германската компания Siemens се забърка в скандал с антипазарно поведение в Бразилия. Компанията сама е внесла признания в антимонополната к...