Еврото поскъпна леко спрямо долара
Спрямо швейцарския франк еврото се котира с минимален растеж
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Спрямо швейцарския франк еврото се котира с минимален растеж
Какви са прогнозите
Варшава. Полша е наелa Швейцарската банка UBS и германския кредитор Deutsch Bank ще координират пласирането на нова емисия полски облигации, съобщава...