Кирил Десподов : Благодаря за подкрепата!
Избраха го за най-добър нападател на Щурм Грац
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Избраха го за най-добър нападател на Щурм Грац
Каляри може да вземе българския национал обратно
Чешкият гранд може да отправи оферта за българския национал
Грац. Исканият от ЦСКА за старши треньор Дарко Миланич пое "Щурм" Грац. Новината бе съобщена на официалната страница на австрийския клуб. Словенският...