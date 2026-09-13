Шах. Операция за титуляря в "Шоуто на Слави"
Иво Сиромахов на мистериозна интервенция
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Иво Сиромахов на мистериозна интервенция
Трифонов вероятно засега ще си спести политиката и купуването на телевизия
Лидерът на ВОЛЯ опроверга „Шоуто на Слави”
Става дума за нарушения на Закона за политическите партии при партийната субсидия за 2018 г.
Румен Радев не прие поканата за участие в „Шоуто на Слави”
Не сме родени, за да враждуваме – след Освобождението всички заедно са изградили държава от нищото, казва артистът писател
Актьорът излиза на сцена след антракт от 14 години
Страхотният актьор прави баници и мекици за екипа на супершоуто "Грамофонът", чиято премиера е на 27 юни в Летния театър на Бургас Виктор Калев преди...
Сценаристът от „Шоуто на Слави" Филип Станев скъса снимката на президента Росен Плевнелиев в ефир в предаването снощи. Държавният глава даде на Конст...
Президентът Росен Плевнелиев отправи искане до Конституционния съд да се произнесе за съответствие с Конституцията относно Решението на Народното събр...
Парламентът реши референдумът на "Шоуто на Слави" да се проведе заедно с президентските избори наесен. Народните представители отмениха приетите минал...
Слави Трифонов пусна автобиографична книга. Тя се появи на пазара в събота и е озаглавена "За мен е чест" (думите, които водещият казва всяка вечер на...
Момичето от "Шоуто на Слави" спечели "Канта Джиро" Талантливата Тереза Тодорова, която се изявява и в "Шоуто на Слави", покори италианската сцена. Гл...
Слави Трифонов пя специално за един от най-престижните модни дизайнери. Снощи Филип Плейн гостува в неговото шоу и изтъкна, че съжалява за това, че не...
Прочувствено и леко тъжно бе изпълнението на Крисия Тодорова в "Шоуто на Слави" този петък. Момиченцето от Разград изпълни "Beautiful, Beautiful" на F...
"Dust in the wind" на Канзас е поредното уникално изпълнение на Крисия Тодорова. Този петък тя отново зарадва зрителите на "Шоуто на Слави" със своя н...
Градът празнува с шествие, пуснаха 150 светещи фенера Хиляди българи се стекоха към Велико Търново днес, за да видят новия 3D спектакъл "Величието на...
Песен на Майкъл Джексън в изпълнение със Софийски госпъл хор бе поредното предизвикателство за Крисия Тодорова. Снощи тя изпълни "Man In The Mirror" в...
Крисия Тодорова се завърна отново на телевизионния екран с хит на Кристина Агилера. Снощи талантливото момиче от Разград изпя "Something's Got a Hold...
София. Меган Трейнър успя да задмине Тейлър Суифт в класацията за сингли на Billboard. Пилотният сингъл на 20-годишната певица "All About That Bass" с...