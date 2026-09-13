Стойнев обвини Щонов за "Южен поток"
София. Нещо се е случило по време на служебното правителство. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов е изпратил някакво писмо д...
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София. Нещо се е случило по време на служебното правителство. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов е изпратил някакво писмо д...
Докато ДКЕВР обсъжда новото увеличение, кампанията "Дневният ред на България" ще търси решения за социално поносими сметки София. Компаниите, които р...
София. Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов смята да обърне особено внимание на малките и средни предприятия. Всеки говори за...