Доброволци снимат с камери хулиганите на пътя
Граждани ще могат да сигнализират за нарушители на пътя чрез инициативата "Шофирай с камера". Доброволци ще получат безплатни камери, с които да засне...
Следете всички новини, анализи и коментари за "шофирай С Камера". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Граждани ще могат да сигнализират за нарушители на пътя чрез инициативата "Шофирай с камера". Доброволци ще получат безплатни камери, с които да засне...